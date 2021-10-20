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بالفيديو.. مصرع وإصابة 13 شخصاً في حادث طائرة ركاب أمريكية

خرجت عن المدرج أثناء الهبوط.. والسبب غير معروف حتى الآن

لقي راكب مصرعه، وأصيب 12 آخرون، وُصِفت حالة اثنين منهم بالخطيرة؛ جراء تحطّم طائرة ركاب أمريكية، عقب خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في جزيرة صغيرة بولاية ألاسكا، على بحر بيرينغ.

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، قالت شركة خطوط "بن إير" الأمريكية في بيان لها: إن الطائرة كانت في رحلة داخل ولاية ألاسكا بين مدينتي أنكوراج وأونالاسكا، يوم الخميس الماضي، وعلى متنها 42 راكباً، وإن راكباً واحداً قُتِل وهو ديفيد ألان ألتمان، (38 عاماً)، وإن راكبين اثنين أصيبا بجروح خطيرة، ويتلقى 10 ركاب آخرين الرعاية الطبية.

وكان ضمن ركاب الطائرة، فريق سباحة بمدرسة ثانوية في ولاية ألاسكا، وأوضح مسؤول بالمدرسة الثانوية أن فريق السباحة لم يصب بسوء في الحادث الذي وقع في مطار أونالاسكا.

من جهته، قال ألين كينيتزر المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: إن الطائرة وهي من طراز "إس إيه إيه بي- سكانيا 2000"، خرجت عن مدرج المطار أثناء الهبوط والسبب غير معروف حتى الآن.

وأضاف أن السلطات المحلية أفادت بأن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متنها بالإضافة إلى 38 راكباً، لكن الشركة قالت إن 39 راكباً كانوا على متنها.

تحطّم طائرة ركاب أمريكية ولاية ألاسكا بحر بيرينغ

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بالفيديو.. مصرع وإصابة 13 شخصاً في حادث طائرة ركاب أمريكية
سبق

لقي راكب مصرعه، وأصيب 12 آخرون، وُصِفت حالة اثنين منهم بالخطيرة؛ جراء تحطّم طائرة ركاب أمريكية، عقب خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في جزيرة صغيرة بولاية ألاسكا، على بحر بيرينغ.

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، قالت شركة خطوط "بن إير" الأمريكية في بيان لها: إن الطائرة كانت في رحلة داخل ولاية ألاسكا بين مدينتي أنكوراج وأونالاسكا، يوم الخميس الماضي، وعلى متنها 42 راكباً، وإن راكباً واحداً قُتِل وهو ديفيد ألان ألتمان، (38 عاماً)، وإن راكبين اثنين أصيبا بجروح خطيرة، ويتلقى 10 ركاب آخرين الرعاية الطبية.

وكان ضمن ركاب الطائرة، فريق سباحة بمدرسة ثانوية في ولاية ألاسكا، وأوضح مسؤول بالمدرسة الثانوية أن فريق السباحة لم يصب بسوء في الحادث الذي وقع في مطار أونالاسكا.

من جهته، قال ألين كينيتزر المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: إن الطائرة وهي من طراز "إس إيه إيه بي- سكانيا 2000"، خرجت عن مدرج المطار أثناء الهبوط والسبب غير معروف حتى الآن.

وأضاف أن السلطات المحلية أفادت بأن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متنها بالإضافة إلى 38 راكباً، لكن الشركة قالت إن 39 راكباً كانوا على متنها.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
02:52 PM

بالفيديو.. مصرع وإصابة 13 شخصاً في حادث طائرة ركاب أمريكية

خرجت عن المدرج أثناء الهبوط.. والسبب غير معروف حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,915

لقي راكب مصرعه، وأصيب 12 آخرون، وُصِفت حالة اثنين منهم بالخطيرة؛ جراء تحطّم طائرة ركاب أمريكية، عقب خروجها عن المدرج أثناء هبوطها في جزيرة صغيرة بولاية ألاسكا، على بحر بيرينغ.

وحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، قالت شركة خطوط "بن إير" الأمريكية في بيان لها: إن الطائرة كانت في رحلة داخل ولاية ألاسكا بين مدينتي أنكوراج وأونالاسكا، يوم الخميس الماضي، وعلى متنها 42 راكباً، وإن راكباً واحداً قُتِل وهو ديفيد ألان ألتمان، (38 عاماً)، وإن راكبين اثنين أصيبا بجروح خطيرة، ويتلقى 10 ركاب آخرين الرعاية الطبية.

وكان ضمن ركاب الطائرة، فريق سباحة بمدرسة ثانوية في ولاية ألاسكا، وأوضح مسؤول بالمدرسة الثانوية أن فريق السباحة لم يصب بسوء في الحادث الذي وقع في مطار أونالاسكا.

من جهته، قال ألين كينيتزر المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية: إن الطائرة وهي من طراز "إس إيه إيه بي- سكانيا 2000"، خرجت عن مدرج المطار أثناء الهبوط والسبب غير معروف حتى الآن.

وأضاف أن السلطات المحلية أفادت بأن ثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متنها بالإضافة إلى 38 راكباً، لكن الشركة قالت إن 39 راكباً كانوا على متنها.

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