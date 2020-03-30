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نائب أمير حائل يطلق حملة "مجتمع واعي" بتنفيذ عدة جهات

للمساهمة في مكافحة كورونا عبر ثلاثة اتجاهات هي الصحي والإغاثي والطبي

أطلق نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، تستهدف المبادرات والبرامج المتنوعة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، عبر ثلاثة اتجاهات هي الصحي والإغاثي والطبي.

وأكد رئيس اللجنة فريح العيّاد أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها، بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة ستنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتمويل وشراكة مجتمعية من الهيئة العامة للأوقاف وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا.

وتنطلق الحملة بحائل بشراكة تنفيذية مع فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل والجمعية الخيرية بمنطقة حائل، وجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية، والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل "هدكا"، وجمعية "بسمة "لرعاية مرضى السرطان بحائل، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات العلاقة وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل.

فيروس كورونا الجديد

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نائب أمير حائل يطلق حملة "مجتمع واعي" بتنفيذ عدة جهات
سبق

أطلق نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، تستهدف المبادرات والبرامج المتنوعة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، عبر ثلاثة اتجاهات هي الصحي والإغاثي والطبي.

وأكد رئيس اللجنة فريح العيّاد أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها، بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة ستنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتمويل وشراكة مجتمعية من الهيئة العامة للأوقاف وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا.

وتنطلق الحملة بحائل بشراكة تنفيذية مع فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل والجمعية الخيرية بمنطقة حائل، وجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية، والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل "هدكا"، وجمعية "بسمة "لرعاية مرضى السرطان بحائل، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات العلاقة وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:23 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:42 PM

نائب أمير حائل يطلق حملة "مجتمع واعي" بتنفيذ عدة جهات

للمساهمة في مكافحة كورونا عبر ثلاثة اتجاهات هي الصحي والإغاثي والطبي

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خالد السليمي - حائل
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أطلق نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز حملة "مجتمع واعي" بالمنطقة، تستهدف المبادرات والبرامج المتنوعة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة للمساهمة في مكافحة فايروس كورونا، عبر ثلاثة اتجاهات هي الصحي والإغاثي والطبي.

وأكد رئيس اللجنة فريح العيّاد أن اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها ستنفذ أعمالها، بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة حسب أولويات الاحتياج لضمان وصول هذه الخدمات للمحتاجين والمساهمة في التوعية والعمل المجتمعي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة ستنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية، وبتمويل وشراكة مجتمعية من الهيئة العامة للأوقاف وتهدف لمكافحة تفشي فايروس كورونا.

وتنطلق الحملة بحائل بشراكة تنفيذية مع فرع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بحائل والجمعية الخيرية بمنطقة حائل، وجمعية سفانة الخيرية للخدمات الصحية، والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل "هدكا"، وجمعية "بسمة "لرعاية مرضى السرطان بحائل، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات العلاقة وبإشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل.

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