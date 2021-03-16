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نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا

اطلع على سير العمل والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية

زار نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم، غرفة العمليات المشتركة بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس غرفة العمليات الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير غرفة العمليات الدكتور أشرف بن بشير البركة، الذي أطلع نائب أمير الجوف، على سير العمل في الغرفة والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع صحة الجوف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكان أمير منطقة الجوف في وقت سابق، قد وجه بإنشاء غرفة العمليات برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية عدد من الإدارات الحكومية، وبإشراف إمارة المنطقة.

الجوف نائب أمير الجوف عبدالعزيز بن فهد غرفة العمليات المشتركة وزارة الصحة صحة الجوف فيروس كورونا الجديد

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نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا
سبق

زار نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم، غرفة العمليات المشتركة بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس غرفة العمليات الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير غرفة العمليات الدكتور أشرف بن بشير البركة، الذي أطلع نائب أمير الجوف، على سير العمل في الغرفة والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع صحة الجوف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكان أمير منطقة الجوف في وقت سابق، قد وجه بإنشاء غرفة العمليات برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية عدد من الإدارات الحكومية، وبإشراف إمارة المنطقة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:41 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM

نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا

اطلع على سير العمل والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
2,385

زار نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم، غرفة العمليات المشتركة بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

وكان في استقباله لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس غرفة العمليات الدكتور حسن بن علي الشهراني، ومدير غرفة العمليات الدكتور أشرف بن بشير البركة، الذي أطلع نائب أمير الجوف، على سير العمل في الغرفة والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع صحة الجوف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكان أمير منطقة الجوف في وقت سابق، قد وجه بإنشاء غرفة العمليات برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية عدد من الإدارات الحكومية، وبإشراف إمارة المنطقة.

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