"شاناهان": تحركنا في الخليج منع هجمات إيرانية ضد أميركيين

حذّر من خطأ طهران في الحسابات

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح "درء مخاطر هجمات ضد أميركيين" تشنّها إيران.

وأشار "شاناهان" إلى أن هذه فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة، محذرًا من أن يخطئ الإيرانيون في الحسابات، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأكد الوزير الأميركي جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأميركية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت؛ من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.

وذكر أن واشنطن تحدّثت عن تهديدات ووقعت هجمات، في إشارة إلى الأعمال التخريبية ضد أربع سفن في الخليج التي ندّدت بها الإمارات والسعودية.

وسيطلع "شاناهان" لاحقًا البرلمانيين الأميركيين في جلسة مغلقة على تطورات الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران.