برعاية "تركي".. "الفيصل" تحتفل بتخريج دفعة عالمية في "الطب" من 30 جنسية

"آل هيازع" يشيد بحصول الجامعة على هذا التحدي الاستثنائي في عام واحد

رعى ‏ الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود, رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، مساء أمس حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات كلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض، بحضور الأمير بندر بن سعود بن خالد عضو مجلس الأمناء بجامعة الفيصل ورئيس اللجنة التنفيذية، وذلك في حفل أقيم بقاعة الأميرة هيا بنت تركي للمؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.

واستهل الحفل بمسيرة أعضاء هيئة التدريس، ثم مسيرة الخريجين والخريجات، وأعلن خلالها أسماء الخريجين والخريجات، وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة وعن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز "رحمه الله".

تلا ذلك كلمة مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع أشار فيها إلى أن نحو ١٧ خريجاً من جامعة الفيصل حصدوا فرصة القبول الصعبة جداً في برامج الزمالة الأمريكية، لتكون جامعة الفيصل وبالبرهان الجامعة الأولى والأعلى من بين كل جامعات الكون خارج الولايات المتحدة، التي تستطيع الحصول على هذا التحدي الاستثنائي في عام واحد، وفي مراكز طبية لها سمعتها العالمية مثل مايو كلينك، جونز هوبكنز، كليفلاند كلنك وغيرها، كما أن خريجي الفيصل المتقدمين على برامج الزمالة السعودية تم قبولهم جميعاً.

ولفت "آل هيازع" إلى أن كلية الطب حصلت على المركز الأول سعودياً في تصنيف التايمز الأشهر، مثلما حصدت أيضاً نفس الكلية المركز الأول للعام السادس على التوالي في اختبار قياس المستوى وكان سبعة من طلابها بين العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الاختبار الأخير.

وفي اختبار البورد الأمريكي حقق طلاب الفيصل متوسط ٢٤٤ درجة مقارنة بـ ٢٠٩ درجات المتوسط الدولي و٢٢٧ درجة المتوسط على المستوى الأمريكي، وكذلك الحال في امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حيث حقق طلاب الفيصل المعدلات الأعلى على المستوى الوطني.

وتابع:" وإذ نحتفل اليوم بما يصل إلى مائتي خريج وخريجة فأشير بكل ترحاب إلى أنهم يمثلون حوالي ٣٠ جنسية من كل مكان وبما يقرب من ٣٥٪ من الخريجين. ومما يثلج الصدر أنهم يتلقون تدريبهم الإكلينيكي في واحد من أعرق المؤسسات على المستوى العالمي ممثلاً في مستشفى الملك فيصل التخصصي".

وفي ختام الحفل، أدى الخريجون والخريجات القسم والتقطت الصور التذكارية مع راعي الحفل.