يُذكر أن "تصفية" تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 6/ 11/ 1439هـ، حيث باشرت "تصفية" أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيّاً وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيداً لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

حصلت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-12 حصلت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام. وأصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيداً لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين. يُذكر أن "تصفية" تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 6/ 11/ 1439هـ، حيث باشرت "تصفية" أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيّاً وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 02:29 PM

"تصفية" تكسب حكماً نهائياً لمساهمي مساهمات عثمان بن حسن في أرض كورنيش الدمام اللجنة قامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة لإعادة حقوق المساهمين





A A A





3 مشاركة

حصلت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" على تأييد محكمة الاستئناف للحكم القضائي الصادر من المحكمة العامة بالدمام، بثبوت ملكية مساهمي مساهمات عثمان بن حسن لأرض كورنيش الدمام.

وأصدرت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، قرارها ببيع أرض كورنيش الدمام وتعيين مسوق عقاري لها؛ وذلك تمهيداً لإنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين.

يُذكر أن "تصفية" تنظر موضوع مساهمات عثمان بن حسن في إطار تنفيذها للتوجيه الكريم الصادر في 6/ 11/ 1439هـ، حيث باشرت "تصفية" أعمالها في تصفية المساهمات بدراسة وضعها فنيّاً وقانونياً ومالياً، وقامت بالتمثيل القانوني لدى الجهات القضائية المختصة؛ من أجل إنهاء تصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.