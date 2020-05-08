شاهد.. برنامج الملك لتفطير الصائمين يتفاعل بـ١٢ ألف وجبة لمسلمي فيجي

توزيع قامت عليه "الشؤون الإسلامية" بالتنسيق مع سفارة المملكة في أستراليا

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة المملكة بأستراليا، ١٢ ألف وجبة غذائية في دولة فيجي بالتنسيق مع الحكومة لمراعاة الاحتياطات الصحية المفروضه من الدولة، في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في قارة أستراليا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بأستراليا أنور الصولي، أنه تم توزيع ٣٠٠ سلة غذائية تكفي لأسرة مكونة من ستة أشخاص بواقع ١٢ ألف وجبة أفطار، في إطار البرنامج وفق الخطة الإستراتيجية المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

ورفع "الصولي" الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين لاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج الموسمية في شهر رمضان والتي تجد كل تقدير من المسلمين في هذه الدول.

وقدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لتنفيذ هذه البرامج ودعمه المستمر لأعمال الملحقيات الدينية بما يحقق رسالتها في خدمة المسلمين بالعالم.