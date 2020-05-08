النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. برنامج الملك لتفطير الصائمين يتفاعل بـ١٢ ألف وجبة لمسلمي فيجي

توزيع قامت عليه "الشؤون الإسلامية" بالتنسيق مع سفارة المملكة في أستراليا

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة المملكة بأستراليا، ١٢ ألف وجبة غذائية في دولة فيجي بالتنسيق مع الحكومة لمراعاة الاحتياطات الصحية المفروضه من الدولة، في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في قارة أستراليا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بأستراليا أنور الصولي، أنه تم توزيع ٣٠٠ سلة غذائية تكفي لأسرة مكونة من ستة أشخاص بواقع ١٢ ألف وجبة أفطار، في إطار البرنامج وفق الخطة الإستراتيجية المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

ورفع "الصولي" الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين لاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج الموسمية في شهر رمضان والتي تجد كل تقدير من المسلمين في هذه الدول.

وقدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لتنفيذ هذه البرامج ودعمه المستمر لأعمال الملحقيات الدينية بما يحقق رسالتها في خدمة المسلمين بالعالم.

تفطير صائم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. برنامج الملك لتفطير الصائمين يتفاعل بـ١٢ ألف وجبة لمسلمي فيجي
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة المملكة بأستراليا، ١٢ ألف وجبة غذائية في دولة فيجي بالتنسيق مع الحكومة لمراعاة الاحتياطات الصحية المفروضه من الدولة، في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في قارة أستراليا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بأستراليا أنور الصولي، أنه تم توزيع ٣٠٠ سلة غذائية تكفي لأسرة مكونة من ستة أشخاص بواقع ١٢ ألف وجبة أفطار، في إطار البرنامج وفق الخطة الإستراتيجية المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

ورفع "الصولي" الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين لاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج الموسمية في شهر رمضان والتي تجد كل تقدير من المسلمين في هذه الدول.

وقدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لتنفيذ هذه البرامج ودعمه المستمر لأعمال الملحقيات الدينية بما يحقق رسالتها في خدمة المسلمين بالعالم.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
05:21 PM

شاهد.. برنامج الملك لتفطير الصائمين يتفاعل بـ١٢ ألف وجبة لمسلمي فيجي

توزيع قامت عليه "الشؤون الإسلامية" بالتنسيق مع سفارة المملكة في أستراليا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
2,387

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارة المملكة بأستراليا، ١٢ ألف وجبة غذائية في دولة فيجي بالتنسيق مع الحكومة لمراعاة الاحتياطات الصحية المفروضه من الدولة، في إطار تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في قارة أستراليا.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بأستراليا أنور الصولي، أنه تم توزيع ٣٠٠ سلة غذائية تكفي لأسرة مكونة من ستة أشخاص بواقع ١٢ ألف وجبة أفطار، في إطار البرنامج وفق الخطة الإستراتيجية المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ودور الأيتام.

ورفع "الصولي" الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين لاسيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع والبرامج الموسمية في شهر رمضان والتي تجد كل تقدير من المسلمين في هذه الدول.

وقدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته لتنفيذ هذه البرامج ودعمه المستمر لأعمال الملحقيات الدينية بما يحقق رسالتها في خدمة المسلمين بالعالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,027
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,189
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة