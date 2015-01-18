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"الصحة العالمية" تحذر من التهوين من خطورة "أوميكرون"

"غيبريسوس" يتوقع ظهور متحورات جديدة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، أن جائحة "كوفيد-19" لم تنتهِ بعد، محذرًا من التهوين من خطورة المتحور أوميكرون.

وقال "غيبريسوس" في مؤتمر صحافي في جنيف: "يواصل أوميكرون اكتساح العالم. ... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "هذا الوباء لم ينتهِ بعد، ونظرًا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

وتابع: "في بعض البلدان يبدو أن حالات كوفيد-19 بلغت ذروتها ما يعطي الأمل في أن الأسوأ من جراء الموجة الأخيرة قد أصبح خلفنا لكن لا توجد دولة تخلصت من الوباء".

ولفت إلى أن أوميكرون قد يكون أقل خطورة، لكن المزاعم القائلة إنها مرض بسيط مضللة، وتضر بالاستجابة العامة وتتسبب بخسارة مزيد من الأرواح.

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"الصحة العالمية" تحذر من التهوين من خطورة "أوميكرون"
سبق

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، أن جائحة "كوفيد-19" لم تنتهِ بعد، محذرًا من التهوين من خطورة المتحور أوميكرون.

وقال "غيبريسوس" في مؤتمر صحافي في جنيف: "يواصل أوميكرون اكتساح العالم. ... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "هذا الوباء لم ينتهِ بعد، ونظرًا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

وتابع: "في بعض البلدان يبدو أن حالات كوفيد-19 بلغت ذروتها ما يعطي الأمل في أن الأسوأ من جراء الموجة الأخيرة قد أصبح خلفنا لكن لا توجد دولة تخلصت من الوباء".

ولفت إلى أن أوميكرون قد يكون أقل خطورة، لكن المزاعم القائلة إنها مرض بسيط مضللة، وتضر بالاستجابة العامة وتتسبب بخسارة مزيد من الأرواح.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:07 PM

"الصحة العالمية" تحذر من التهوين من خطورة "أوميكرون"

"غيبريسوس" يتوقع ظهور متحورات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الثلاثاء)، أن جائحة "كوفيد-19" لم تنتهِ بعد، محذرًا من التهوين من خطورة المتحور أوميكرون.

وقال "غيبريسوس" في مؤتمر صحافي في جنيف: "يواصل أوميكرون اكتساح العالم. ... لا تخطئوا، يتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "هذا الوباء لم ينتهِ بعد، ونظرًا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

وتابع: "في بعض البلدان يبدو أن حالات كوفيد-19 بلغت ذروتها ما يعطي الأمل في أن الأسوأ من جراء الموجة الأخيرة قد أصبح خلفنا لكن لا توجد دولة تخلصت من الوباء".

ولفت إلى أن أوميكرون قد يكون أقل خطورة، لكن المزاعم القائلة إنها مرض بسيط مضللة، وتضر بالاستجابة العامة وتتسبب بخسارة مزيد من الأرواح.

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