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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية.

وزير الخارجية الأمريكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض
سبق

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
07:54 PM

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
7,749

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومندوب عن المراسم الملكية.

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