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هولندا.. الحكم اليوم في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بارتكاب جرائم

أقامها هولندي من أصل فلسطيني

تُصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب.

الدعوى المدنية أقامها الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة ضد غانتس، ويتهم "زيادة" غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغضّ النظر عن مكان ارتكابها.

وكان غانتس قائدًا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، والتي فَقَد فيها "زيادة" 6 من أقاربه.

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هولندا.. الحكم اليوم في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بارتكاب جرائم
سبق

تُصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب.

الدعوى المدنية أقامها الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة ضد غانتس، ويتهم "زيادة" غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغضّ النظر عن مكان ارتكابها.

وكان غانتس قائدًا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، والتي فَقَد فيها "زيادة" 6 من أقاربه.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
08:30 AM

هولندا.. الحكم اليوم في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي بارتكاب جرائم

أقامها هولندي من أصل فلسطيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُصدر محكمة استئناف في هولندا، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بارتكاب جرائم حرب.

الدعوى المدنية أقامها الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة ضد غانتس، ويتهم "زيادة" غانتس بالمسؤولية عن مقتل 6 من أقاربه في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014، ويطالب بتعويضات بموجب قواعد الاختصاص القضائي الدولي في هولندا.

وتسمح قواعد الاختصاص القضائي الدولي للدول بمقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل جرائم الحرب والتعذيب بغضّ النظر عن مكان ارتكابها.

وكان غانتس قائدًا للقوات المسلحة الإسرائيلية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، والتي فَقَد فيها "زيادة" 6 من أقاربه.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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