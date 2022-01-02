النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبقة

يحق للسعودي الإقامة لمدة 30 يومًا

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، ابتداءً من 1 يناير 2022م، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية.

وأوضح سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم، أن المملكة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبقة
سبق

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، ابتداءً من 1 يناير 2022م، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية.

وأوضح سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم، أن المملكة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:24 PM

طاجيكستان تعفي مواطني المملكة من تأشيرات الدخول المسبقة

يحق للسعودي الإقامة لمدة 30 يومًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
3,124

أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى جمهورية طاجيكستان، ابتداءً من 1 يناير 2022م، وذلك ضمن قرار رسمي صدر في 26 أكتوبر 2021م حول إعفاء رعايا 52 دولة في العالم من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الطاجيكية.

وأوضح سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض اليوم، أن المملكة في مصاف الدول التي يدخل رعاياها جمهورية طاجيكستان دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة، وذلك من منطلق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين وحرص الحكومة الطاجيكية على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أنه بموجب هذا القرار يمكن لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى طاجيكستان من دون تأشيرة مسبقة سواء إلكترونية أو ورقية أو عند الوصول إلى المطار، ويحق له أن يقيم في البلاد لمدة أقصاها ثلاثون يومًا، وإذا أراد أن يقيم أكثر من المدة المشار إليها فبإمكانه أن يمددها لدى الجهات المعنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة