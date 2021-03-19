النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 391 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 263 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجّل 24 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات التعافي بالمنطقة يبلغ 7.453

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، 24 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ مقابل سبع حالات تعافٍ جديدة.

وحسب "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها (7.755) حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (7.453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (164) حالة، منها (20) حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات (138) حالة.

وكشف رسم بياني أعده "الطهيمي" لمتوسط آخر سبعة أيام؛ ارتفاعاً في تسجيل الحالات الإيجابية الجديدة بمنطقة حائل؛ بسبب التهاون الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تسجّل 24 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، 24 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ مقابل سبع حالات تعافٍ جديدة.

وحسب "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها (7.755) حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (7.453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (164) حالة، منها (20) حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات (138) حالة.

وكشف رسم بياني أعده "الطهيمي" لمتوسط آخر سبعة أيام؛ ارتفاعاً في تسجيل الحالات الإيجابية الجديدة بمنطقة حائل؛ بسبب التهاون الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
05:59 PM

حائل تسجّل 24 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي حالات التعافي بالمنطقة يبلغ 7.453

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
146

سجلت منطقة حائل، اليوم الجمعة، 24 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ مقابل سبع حالات تعافٍ جديدة.

وحسب "إنفوجرافيك"، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل ومحافظاتها (7.755) حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (7.453) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (164) حالة، منها (20) حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات (138) حالة.

وكشف رسم بياني أعده "الطهيمي" لمتوسط آخر سبعة أيام؛ ارتفاعاً في تسجيل الحالات الإيجابية الجديدة بمنطقة حائل؛ بسبب التهاون الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,258
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,387
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,266
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,577

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة