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أمطار ورياح وأتربة.. "الحصيني" يرسم خريطة "طقس بداية الأسبوع"

الأولى من خفيفة إلى غزيرة والثانية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين، أمطارًا على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان، مثيرة للأتربة، أغلبها خفيف".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار ورياح وأتربة.. "الحصيني" يرسم خريطة "طقس بداية الأسبوع"
سبق

تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين، أمطارًا على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان، مثيرة للأتربة، أغلبها خفيف".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:04 AM

أمطار ورياح وأتربة.. "الحصيني" يرسم خريطة "طقس بداية الأسبوع"

الأولى من خفيفة إلى غزيرة والثانية من متوسطة لشبه قوية على أجزاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين، أمطارًا على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة لغزيرة.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان، مثيرة للأتربة، أغلبها خفيف".

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