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نيجيريا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا"

الضحية مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا

أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.

نيجيريا فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:18 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:49 PM

نيجيريا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا"

الضحية مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,354

أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.

وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.

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