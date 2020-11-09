النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 392 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 402 خلال الـ24 ساعة الماضية

السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية

البطولة أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة

شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.

ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية
سبق

شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.

ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
03:23 PM

السيف يخطف الأنظار في رالي باها البرتغال رغم الظروف الجوية

البطولة أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
500

شارك الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عمر اللاحم في بطولة الجولة الثالثه من بطولة العالم لراليات الباها التي أقيمت في دولة البرتغال بتاريخ السادس من شهر نوفمبر الجاري، والتي أقيمت تحت إجراءات واحترازات مشددة، وشارك فيها ممثلنا بطل المملكة في T3 صالح السيف وملاحه عمر اللاحم.

ومر الرالي بظروف جوية ممطرة مما سبب توقف السباق عدة مرات بسبب ارتفاع منسوب المياه في مسارات السباق، وتميز الكابتن السيف رغم هذه الظروف، حيث تمكن من أداء السباق بشكل مميز في أرض طينيه وبين الغابات البرتغالية التي لم يعتد عليها، مما مكنه من تحقيق عشر نقاط من أصل ٢٥ نقطة واحتل المركز الخامس، ويسعى السيف لحصد المزيد من النقاط في رالي حائل مما يؤهله بعون الله من خطف لقب بطولة العالم في حال تصدره للراليين التي سوف تقام بأرض الوطن، إذ ستقام الجولتان الرابعة والخامسة بمنطقة حائل، وهي الأرض والمسارات التي يتميز فيها بطل المملكة واعتاد عليها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,952
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,105
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,142

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة