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حصيلة كورونا في إيران آخر 24 ساعة.. 141 وفاة و2898 إصابة

إجمالي الإصابات اقترب من الـ 45 ألفاً والوفيات تتجه صوب الـ 3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 2898 حالة وفاة.

كما كشفت عن تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 44606 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

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حصيلة كورونا في إيران آخر 24 ساعة.. 141 وفاة و2898 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 2898 حالة وفاة.

كما كشفت عن تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 44606 حالات.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:12 PM

حصيلة كورونا في إيران آخر 24 ساعة.. 141 وفاة و2898 إصابة

إجمالي الإصابات اقترب من الـ 45 ألفاً والوفيات تتجه صوب الـ 3 آلاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 141 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 2898 حالة وفاة.

كما كشفت عن تسجيل 3111 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية؛ ليرتفع الإجمالي لديها إلى 44606 حالات.

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