أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 2.200 عراقي جديد ويقتل 79

سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.
وبيّنت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702، والوفيات إلى 1330؛ وفقًا لـ"رويترز".
سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.
وبيّنت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702، والوفيات إلى 1330؛ وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد
سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.
وبيّنت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702، والوفيات إلى 1330؛ وفقًا لـ"رويترز".
سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.
وبيّنت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702، والوفيات إلى 1330؛ وفقًا لـ"رويترز".