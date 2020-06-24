أعلى زيادة يومية.. "كورونا" يصيب 2.200 عراقي جديد ويقتل 79

حصيلة المرضى ترتفع إلى 36.702

سجل العراق 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، في أعلى زيادة يومية، و79 حالة وفاة.

وبيّنت وزارة الصحة العراقية أن الحالات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36702، والوفيات إلى 1330؛ وفقًا لـ"رويترز".