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مساعدات سعودية للمتضررين من الفيضانات وكورونا بالسودان وباكستان

سلّمها مركز الملك سلمان للإغاثة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية شملت 3 أطنان و900 كيلوغرام من السلال الغذائية و370 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق وحدة جودة أحياء، والقناعة، والسوق العلقاية، بمحلية الجبلين بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3،000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم مساعدات وأجهزة طبية لجمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت المساعدات المقدمة 18 محطة لتوليد الأكسجين تتكون كل محطة من وحدة لتعبئة الأسطوانات وضاغط هواء ومولد للأكسجين، و 360 جهاز مُكثّف أكسجين سريري سعة 5 لترات.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مساعدات سعودية للمتضررين من الفيضانات وكورونا بالسودان وباكستان
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية شملت 3 أطنان و900 كيلوغرام من السلال الغذائية و370 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق وحدة جودة أحياء، والقناعة، والسوق العلقاية، بمحلية الجبلين بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3،000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم مساعدات وأجهزة طبية لجمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت المساعدات المقدمة 18 محطة لتوليد الأكسجين تتكون كل محطة من وحدة لتعبئة الأسطوانات وضاغط هواء ومولد للأكسجين، و 360 جهاز مُكثّف أكسجين سريري سعة 5 لترات.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:36 PM

مساعدات سعودية للمتضررين من الفيضانات وكورونا بالسودان وباكستان

سلّمها مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مساعدات إيوائية شملت 3 أطنان و900 كيلوغرام من السلال الغذائية و370 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مناطق وحدة جودة أحياء، والقناعة، والسوق العلقاية، بمحلية الجبلين بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3،000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم مساعدات وأجهزة طبية لجمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت المساعدات المقدمة 18 محطة لتوليد الأكسجين تتكون كل محطة من وحدة لتعبئة الأسطوانات وضاغط هواء ومولد للأكسجين، و 360 جهاز مُكثّف أكسجين سريري سعة 5 لترات.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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