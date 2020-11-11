خلال زيارته الرسمية لكوبنهاجن.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي

استعرض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية مع رئيس الشؤون الخارجية بالبرلمان

التقى اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، وزير خارجية الدنمارك ييبه كوفود.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض متانة العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير الخارجية الدنماركي حفل غداء على شرف وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية الدنماركية.

حضر اللقاء وحفل الغداء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي، وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الدنماركية.

كما التقى الجبير اليوم خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي السيد مارتن ليدغارد.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي.