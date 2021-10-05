"فيسبوك" تؤكد: انقطاع عمل الشبكة لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين

الخلل سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات

أكدت شركة "فيسبوك"، أن انقطاع عمل الشبكة الذي استمر 6 ساعات لم يؤدِّ إلى الكشف عن بيانات المستخدمين، وقالت: "لا دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني".

وقالت الشركة: إن "خدماتنا عادت إلى العمل بشكل فعال وإلى الوضع الطبيعي"، وكشفت "فيسبوك" أن الخلل سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات، وأن التذبذب في الشبكة تَسبب في خلل في التواصل بين مراكز البيانات.

وأعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك" أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا، إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".