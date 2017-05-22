"الشورى" يطالب بالإسراع بتحديد موقع المفاعل "سمارت" ووضع جدول زمني لتنفيذه

وافق على تعديل نظام المطبوعات والنشر مع هذه الاستثناءات

وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/ 9/ 1421هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/20) بتاريخ 11/ 4/ 1433هـ؛ ليكون بالصيغة التالية: "أن يكون سعودي الجنسية ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة الثانية من النظام من هذا الشرط".

جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات لأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل، في جلسة سابقة قدّمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة) للعام المالي 1438/ 1439هـ، في جلسة سابقة قدّمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، ثم صوّت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة بشأن التقرير.

ودعا المجلس في هذا الشأن إلى الاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في تحديد موقع المفاعل (سمارت) ومواقع المفاعلات الأخرى، ووُضِع جدول زمني لتنفيذها والانتهاء منها.

ودعت اللجنةُ المدينة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة، نسبة ما تم إنجازه في مساهمة الطاقة المتجددة لمزيج الطاقة الوطنية، ومقارنتها بالنسب المستهدفة في إطار جدول زمني مبرمج، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم إنجازه من نتائج دراسة تكامل شركة الكهرباء المحدد لإقامة مشروع الطاقة النووية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالَبَ أحد أعضاء المجلس بأن تكتفي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بدور المنظم في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة، وأن تعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

بدوره، لفت أحد الأعضاء النظرَ إلى أهمية أن توضح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة دورها في التخلص من النفايات النووية وآليات التخلص منها؛ فيما أشار آخر إلى أهمية معرفة تكاليف استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وجدواها الاقتصادية.

من جهته، أكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على ابتعاث كوادرها للدراسة خارج المملكة؛ مطالبًا بالإسراع في تطوير الهيكل التنظيمي للمدينة، ودعا آخر المدينة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لأي طارئ نووي أو إشعاعي؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن ملاءمة دراسة مقترح نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من أعضاء المجلس الدكتور محمد الجرباء، والدكتورة نورة المري، والدكتور محمد الحيزان استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، والذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش، استمع المجلس إلى عدد من المداخلات على مشروع النظام المقترح؛ حيث صوّت بعد ذلك بعدم ملاءمة الاستمرار في دراسة المقترح.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي، الموقّع في مدينة الرياض بتاريخ 22/ 1/ 1440هـ، الموافق 2/ 10/ 2018م؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا الموقّع في مدينة لندن بتاريخ 26/ 12/ 1439هـ، الموافق 6/ 9/ 2018م؛ وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل الموقّع في مدينة نيروبي بتاريخ 4/ 6/ 1440هـ، الموافق 13/ 12/ 2018م؛ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.