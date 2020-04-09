166 إصابة جديدة بكورونا في قطر
تسجيل 28 حالة شفاء من المرض
أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2376.
وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206.
وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 6 حالات.
فيروس كورونا الجديد
قطر
166 إصابة جديدة بكورونا في قطر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-09
أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2376.
وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206.
وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 6 حالات.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
02:02 PM
166 إصابة جديدة بكورونا في قطر
تسجيل 28 حالة شفاء من المرض
أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2376.
وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206.
وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 6 حالات.