166 إصابة جديدة بكورونا في قطر

تسجيل 28 حالة شفاء من المرض

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2376.

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تسجيل 28 حالة شفاء من المرض؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 206.

وأوضحت الوزارة، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد بلغ 6 حالات.