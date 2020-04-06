إحدى ثلاث بطولات كبرى.. تأجيل بطولة إندونيسيا للريشة بسبب "كورونا"

قبل تنظيمها بنحو 70 يوماً

أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اليوم (الاثنين)، أنه قرر تأجيل بطولة إندونيسيا المفتوحة للعبة إلى جانب منافسات أخرى ينظمها؛ بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أوردته "رويترز" أن تصاعد أزمة وباء كوفيد-19 على المستوى العالمي دفع بكافة الأطراف إلى تأكيد تعليق هذه البطولات.

وكان من المقرر إقامة بطولة إندونيسيا المفتوحة في العاصمة جاكرتا ما بين 16 و21 من يونيو (حزيران) المقبل، وهي واحدة من بين ثلاث بطولات كبرى تقام على مدار العام.

وأقيمت بطولة عموم إنجلترا في برمنجهام في موعدها في مارس (آذار)، الماضي في حين لم يتقرر بعد مصير بطولة الصين المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

كما تقرر تأجيل بطولات أخرى كانت مقررة في أستراليا وتايلاند وروسيا إلى جانب بطولات أخرى بعد أن قرر الاتحاد الدولي تعليق كافة البطولات المقررة في الأشهر الثلاثة المقبلة في ظل استمرار تفشي الفيروس حول العالم.