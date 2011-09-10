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بيشة.. الخطر يحاصر "طلاب الجليبات" بسبب عدم توفر نقل مدرسي

السبيعي: دور التعليم ينحصر في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة

تتجدد معضلة النقل المدرسي مع كل بداية عام دراسي والتي لم تجد لها الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل، حيث استهل عددٌ من الطلاب في مدرسة الجليبات التابعة لمحافظة بيشة، عامهم الدراسي بالحرمان من النقل المدرسي ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب للمشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.

وفي التفاصيل؛ كشف أحد أولياء أمور الطلاب بمدرسة الجليبات وعدد من المدارس الأخرى لـ"سبق" حجم تلك المعاناة، وقالوا: إنهم يعانون عدم وجود وسائل نقل للطلاب ما اضطر العديد منهم لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى المدرسة أو العودة للمنزل على أرجلهم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواصلة نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس, وإيجاد بدائل لهذه الأزمة التي تتكرر كل عام، مع استغلال سائقي النقل الخاص للأهالي ومطالبتهم بدفع مبالغ مرتفعة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أن النقل المدرسي شأن شركة تطوير للنقل التعليمي وينحصر دور الإدارة في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة لذا يرجى التوجه بسؤالكم للشركة ذاتها، مبيناً أن الإدارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركة في معالجة الأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. الخطر يحاصر "طلاب الجليبات" بسبب عدم توفر نقل مدرسي
سبق

تتجدد معضلة النقل المدرسي مع كل بداية عام دراسي والتي لم تجد لها الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل، حيث استهل عددٌ من الطلاب في مدرسة الجليبات التابعة لمحافظة بيشة، عامهم الدراسي بالحرمان من النقل المدرسي ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب للمشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.

وفي التفاصيل؛ كشف أحد أولياء أمور الطلاب بمدرسة الجليبات وعدد من المدارس الأخرى لـ"سبق" حجم تلك المعاناة، وقالوا: إنهم يعانون عدم وجود وسائل نقل للطلاب ما اضطر العديد منهم لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى المدرسة أو العودة للمنزل على أرجلهم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواصلة نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس, وإيجاد بدائل لهذه الأزمة التي تتكرر كل عام، مع استغلال سائقي النقل الخاص للأهالي ومطالبتهم بدفع مبالغ مرتفعة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أن النقل المدرسي شأن شركة تطوير للنقل التعليمي وينحصر دور الإدارة في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة لذا يرجى التوجه بسؤالكم للشركة ذاتها، مبيناً أن الإدارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركة في معالجة الأمر.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:23 AM

بيشة.. الخطر يحاصر "طلاب الجليبات" بسبب عدم توفر نقل مدرسي

السبيعي: دور التعليم ينحصر في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة

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سعود الدعجاني - بيشة
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تتجدد معضلة النقل المدرسي مع كل بداية عام دراسي والتي لم تجد لها الجهات المعنية حلولاً تنهي معاناة الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل، حيث استهل عددٌ من الطلاب في مدرسة الجليبات التابعة لمحافظة بيشة، عامهم الدراسي بالحرمان من النقل المدرسي ما اضطر أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهم أو يضطر الطلاب للمشي على الأقدام وقطع مسافات بعيدة وتعريض أنفسهم لمخاطر الطريق وضربات الشمس.

وفي التفاصيل؛ كشف أحد أولياء أمور الطلاب بمدرسة الجليبات وعدد من المدارس الأخرى لـ"سبق" حجم تلك المعاناة، وقالوا: إنهم يعانون عدم وجود وسائل نقل للطلاب ما اضطر العديد منهم لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى المدرسة أو العودة للمنزل على أرجلهم، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواصلة نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس, وإيجاد بدائل لهذه الأزمة التي تتكرر كل عام، مع استغلال سائقي النقل الخاص للأهالي ومطالبتهم بدفع مبالغ مرتفعة.

من جهته، ذكر المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أن النقل المدرسي شأن شركة تطوير للنقل التعليمي وينحصر دور الإدارة في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة لذا يرجى التوجه بسؤالكم للشركة ذاتها، مبيناً أن الإدارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركة في معالجة الأمر.

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