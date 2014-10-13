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"سكني": استمرار تسليم "الفلل الجاهزة" في 27 مشروعاً

"السويلم" أكّد سعي الوزارة لتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر سبتمبر الماضي في 27 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والعيينة، وشقراء، والزلفي، وثادق، والمجمعة، إضافةً إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، المبرز و(إسكان الأحساء 1، 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وإسكان عرعر، وإسكان طريف، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، إضافةً إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، إضافةً إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافةً إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافةً إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وبيّن "السويلم" حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وزارة الإسكان سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": استمرار تسليم "الفلل الجاهزة" في 27 مشروعاً
سبق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر سبتمبر الماضي في 27 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والعيينة، وشقراء، والزلفي، وثادق، والمجمعة، إضافةً إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، المبرز و(إسكان الأحساء 1، 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وإسكان عرعر، وإسكان طريف، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، إضافةً إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، إضافةً إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافةً إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافةً إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وبيّن "السويلم" حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:48 PM

"سكني": استمرار تسليم "الفلل الجاهزة" في 27 مشروعاً

"السويلم" أكّد سعي الوزارة لتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر سبتمبر الماضي في 27 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحافي اليوم، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 7 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والعيينة، وشقراء، والزلفي، وثادق، والمجمعة، إضافةً إلى 3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، المبرز و(إسكان الأحساء 1، 2)، وثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء، وإسكان عرعر، وإسكان طريف، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت إسكان بيش، وإسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا، إضافةً إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات، إضافةً إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 40 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافةً إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم، سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية، واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافةً إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وبيّن "السويلم" حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها، كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة؛ وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

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