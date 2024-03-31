"أخضر الأثقال" يتصدر منافسات بطولتي "خليجي" و"غرب آسيا" بعمان

رفع المنتخب السعودي لرفع الأثقال للناشئين والشباب والكبار حصيلة الميداليات إلى 97 ميدالية، في ثاني أيام بطولتي الخليج وغرب آسيا للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال، والتي تقام على صالة مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط، وتمتد منافساتها حتى بعد غد الاثنين.

وجاءت الحصيلة الكبيرة والمميزة من رباعي الأخضر بعد فرض حضورهم القوي على منافسات البطولات الـ6 على المستوى الخليجي ودول غرب آسيا بمشاركة أكثر من 100 رباع ورباعة يمثلون 12 دولة، وانتزع نجوم المنتخب بأدائهم الفني صدارة الفرق المشاركة بـ49 ميدالية بالبطولة الخليجية للثلاث الفئات، كان نصيب الذهب منها 12 ذهبية للناشئين و12 للشباب و13 بدرجة الكبار، و4 فضيات للناشئين و3 للشباب وفضيتين بالكبار، و3 برونزيات بالكبار.

فيما كانت الحصيلة ببطولة غرب آسيا 48 ميدالية جاءت بانتزاع 13 ذهبية بالناشئين و7 بالشباب و10 بالكبار، و3 فضيات بالناشئين و5 بالشباب و5 وبالكبار، وبرونزيتان بدرجة الشباب و3 منها بفئة الكبار.

وتستمر فعاليات البطولات الخليجية وغرب آسيا بإقامة منافسات أوزان 89 و96 و102 و109 و+109 كجم، ومن المتوقع أن يزيد نجوم الأخضر من حصيلة الذهب، فيما تبقى من المنافسات بوجود الرباع علي العثمان صاحب ذهبيتي العالم والفضية التي خطفها ببطولة العالم للشباب تحت 17 سنة الأخيرة، والتي اختتمت بلاس فيغاس الأمريكية مع بقية زملائه الذين أبدوا جاهزيتهم الكبيرة للمساهمة في انتزاع أخضر رفع الأثقال للمركز الأول بجميع البطولات على الرغم من المنافسة القوية من المنتخبات الخليجية والتي ازدادت قوة بدخول منتخب الكويت للمنافسة من جديد بعد رفع الإيقاف الدولي عنه ووجود المنتخب العماني المستضيف والإيراني العنيد والمعروف بتميزه على مستوى العالم برفع الأثقال والدورات الأولمبية.