النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

أرمينيا أذربيجان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
سبق

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
10:40 AM

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي بين الطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
187

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.. كان قد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد، هجوماً في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفق "روسيا اليوم"، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان؛ فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,528
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,052
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,485

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة