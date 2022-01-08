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شاهد.. مليون زهرة تشكّل أكبر صورة لخادم الحرمين في كرنفال الأحساء

ضمن فعاليات النسخة الثالثة وعبر استخدام ثلاثة أنواع من الزهور والورود

رُسمت أكبر لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدد من الزهور، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من كرنفال الزهور الذي أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء.

وجاء رسم الصورة من خلال استخدام ثلاثة أنواع من الزهور والورود، وقرابة مليون شتلة.

وإضافة إلى استمتاع الزوّار بمشاهدة هذه الصورة، فقد احتضن الكرنفال حديقة السيارات والفراشات وشارع الورد والمرسم الحر بمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

ويضمّ المعرض الفني التشكيلي أكثر من 80 لوحة فنية مع الرسم المباشر لأكثر من 45 فنانة تشكيلية، مع ركن الميكاب والكروشيه والحناء، بوجود أكثر من 170 متطوعًا ومتطوعة.

ويتواصل الكرنفال لمدة عشرة أيام بهدف توعية الزوّار بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مليون زهرة تشكّل أكبر صورة لخادم الحرمين في كرنفال الأحساء
سبق

رُسمت أكبر لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدد من الزهور، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من كرنفال الزهور الذي أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء.

وجاء رسم الصورة من خلال استخدام ثلاثة أنواع من الزهور والورود، وقرابة مليون شتلة.

وإضافة إلى استمتاع الزوّار بمشاهدة هذه الصورة، فقد احتضن الكرنفال حديقة السيارات والفراشات وشارع الورد والمرسم الحر بمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

ويضمّ المعرض الفني التشكيلي أكثر من 80 لوحة فنية مع الرسم المباشر لأكثر من 45 فنانة تشكيلية، مع ركن الميكاب والكروشيه والحناء، بوجود أكثر من 170 متطوعًا ومتطوعة.

ويتواصل الكرنفال لمدة عشرة أيام بهدف توعية الزوّار بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:42 PM

شاهد.. مليون زهرة تشكّل أكبر صورة لخادم الحرمين في كرنفال الأحساء

ضمن فعاليات النسخة الثالثة وعبر استخدام ثلاثة أنواع من الزهور والورود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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رُسمت أكبر لوحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدد من الزهور، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من كرنفال الزهور الذي أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء.

وجاء رسم الصورة من خلال استخدام ثلاثة أنواع من الزهور والورود، وقرابة مليون شتلة.

وإضافة إلى استمتاع الزوّار بمشاهدة هذه الصورة، فقد احتضن الكرنفال حديقة السيارات والفراشات وشارع الورد والمرسم الحر بمشاركة عدد من الأسر المنتجة.

ويضمّ المعرض الفني التشكيلي أكثر من 80 لوحة فنية مع الرسم المباشر لأكثر من 45 فنانة تشكيلية، مع ركن الميكاب والكروشيه والحناء، بوجود أكثر من 170 متطوعًا ومتطوعة.

ويتواصل الكرنفال لمدة عشرة أيام بهدف توعية الزوّار بأهمية المحافظة على البيئة والغطاء النباتي ودعم الاستدامة البيئية والعناية بالحدائق والمتنزهات والمرافق العامة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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