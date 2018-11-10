بسبب الأمطار الغزيرة .. تأجيل موقعة "البوكا" و"الريفر" يوماً

في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

وقال الحساب الرسمي للبطولة: "تقرر تأجيل المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستُقام اليوم السبت، بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز".

وسيكون الموعد الجديد غدًا الأحد الرابعة عصرًا بتوقيت الأرجنتين "العاشرة بتوقيت المملكة".