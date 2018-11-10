النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب الأمطار الغزيرة .. تأجيل موقعة "البوكا" و"الريفر" يوماً

في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

وقال الحساب الرسمي للبطولة: "تقرر تأجيل المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستُقام اليوم السبت، بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز".

وسيكون الموعد الجديد غدًا الأحد الرابعة عصرًا بتوقيت الأرجنتين "العاشرة بتوقيت المملكة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بسبب الأمطار الغزيرة .. تأجيل موقعة "البوكا" و"الريفر" يوماً
سبق

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

وقال الحساب الرسمي للبطولة: "تقرر تأجيل المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستُقام اليوم السبت، بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز".

وسيكون الموعد الجديد غدًا الأحد الرابعة عصرًا بتوقيت الأرجنتين "العاشرة بتوقيت المملكة".

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:06 PM

بسبب الأمطار الغزيرة .. تأجيل موقعة "البوكا" و"الريفر" يوماً

في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,127

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل المواجهة المرتقبة بين بوكا جونيورز وريفر بليت، في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز.

وقال الحساب الرسمي للبطولة: "تقرر تأجيل المباراة النهائية بين الفريقين، والتي كانت ستُقام اليوم السبت، بسبب هطول أمطار غزيرة على ملعب لابوموبونيرا، معقل بوكا جونيورز".

وسيكون الموعد الجديد غدًا الأحد الرابعة عصرًا بتوقيت الأرجنتين "العاشرة بتوقيت المملكة".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,377
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,652
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,087
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,258

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة