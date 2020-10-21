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أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية"

هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لأهميته

اختتمت اليوم فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بالظبية التابعة لمحافظة صبيا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة يحيى معافا، أن الحملة، التي استمرت أسبوعاً، هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95 بالمئة، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت محاضرات توعوية بأهمية وضرورة الفحص وأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، مبيناً أن عدد المستفيدات بلغ أكثر من ٣٠٠٠ سيدة.

سرطان الثدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية"
سبق

اختتمت اليوم فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بالظبية التابعة لمحافظة صبيا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة يحيى معافا، أن الحملة، التي استمرت أسبوعاً، هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95 بالمئة، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت محاضرات توعوية بأهمية وضرورة الفحص وأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، مبيناً أن عدد المستفيدات بلغ أكثر من ٣٠٠٠ سيدة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
09:34 AM

أكثر من 3 آلاف مستفيدة من حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بـ"الظبية"

هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لأهميته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صبيا
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اختتمت اليوم فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بالظبية التابعة لمحافظة صبيا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة يحيى معافا، أن الحملة، التي استمرت أسبوعاً، هدفت إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95 بالمئة، مشيراً إلى أن الحملة تضمنت محاضرات توعوية بأهمية وضرورة الفحص وأعراض المرض وكيفية الوقاية منه، مبيناً أن عدد المستفيدات بلغ أكثر من ٣٠٠٠ سيدة.

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