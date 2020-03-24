باكستان: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 918 حالة

وتسجيل إصابة جديدة بالفيروس في السودان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 حالة، بعد تسجيل إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية، فقد ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان إلى سبع حالات، وتماثل ستة أشخاص للشفاء.

ويُعد إقليم السند الأكثر تضرراً بفيروس كورنا؛ حيث ارتفعت فيه الإصابات إلى 407 حالات، ويليه إقليم البنجاب بـ267 حالة، وارتفعت الإصابات في إقليم بلوشستان إلى 110 حالات، وإقليم خيبر بختونخواه 38 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 80 حالة، وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة، و15 حالة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن حزمة دعم إغاثة تهدف إلى توفير الدعم المالي لمختلف قطاعات الاقتصاد المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

من جانب آخر أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمواطن سوداني قادم من دولة عربية.



وأوضح، عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحالة موجودة حالياً في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من مارس الجاري.



وقال "صالح": الإبلاغ عن هذه الحالة تم من داخل أسرته، وهو أمر إيجابي؛ حيث تم عزل المخالطين له، وتم إبلاغ الدولة العربية التي جاء منها.



وذكر وزير الإعلام أن هناك تعاوناً بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن كورونا.



يذكر أن السودان سبق أن أعلن يوم 13 مارس الجاري عن وفاة سوداني بفيروس كرونا، وإصابة موظف أممي السبت الماضي.