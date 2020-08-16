النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً

أصاب 381 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عامًا من العروب بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن من بين المصابين 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عامًا من العروب بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن من بين المصابين 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:07 PM

"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً

أصاب 381 شخصاً جديداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
169

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عامًا من العروب بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن من بين المصابين 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,951
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,694

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة