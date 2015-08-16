بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي
قامت بتطهير الموقع واستدعت صاحبه لتطبيق اللائحة بحقه
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.
واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.
بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي
عبدالرزاق البجالي
سبق
2019-08-16
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.
واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:12 PM
بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي
قامت بتطهير الموقع واستدعت صاحبه لتطبيق اللائحة بحقه
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.
وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.
واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.