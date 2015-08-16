النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي

قامت بتطهير الموقع واستدعت صاحبه لتطبيق اللائحة بحقه

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.

واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.

واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:12 PM

بلدية جنوب مكة تضبط وتتلف 300 ذبيحة فاسدة بحوش شعبي

قامت بتطهير الموقع واستدعت صاحبه لتطبيق اللائحة بحقه

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,854

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية 300 ذبيحة، وجدت داخل حوش شعبي جنوب المنطقة.

وفي التفاصيل؛ أتلفت بلدية جنوب مكة الفرعية، اليوم 300 ذبيحة وجدت داخل حوش شعبي بالحسينية، وقد تم تطهير الموقع بالكامل.

واستدعت البلدية صاحبه لتطبيق اللائحة بحق المخالف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,911

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة