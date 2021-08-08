"الحكمي" للمرتبة التاسعة بوزارة الإعلام

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.
وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.
وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.
وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.
أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الإعلام، قرارًا بترقية حنان بنت أحمد الحكمي، على وظيفة أخصائي علاقات عامة بالمرتبة التاسعة.
وقالت "الحكمي": إن الترقية ستكون حافزًا لها نحو المزيد من العمل والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.