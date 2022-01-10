"قطان" يودّع السفير الجزائري بمناسبة انتهاء فترة عمله

ثمّن الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة أحمد عبدالصدوق؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وأعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره للعناية والرعاية البالغة التي لقيها خلال فترة عمله التي امتدت لست سنوات، مؤكدًا أن قيادتي البلدين كان لهما بالغ الأثر في توطيد وتقوية العلاقات.

وثمّن "قطان"، خلال اللقاء، الجهود التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.