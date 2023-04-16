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ضمن برامجه التطويرية.. الاتحاد العربي ينظم محاضرة عن بعد لـ 212 حكمًا

ألقاها المستشار التحكيمي الدولي "بوجسيم"

نظمت لجنة الحكام بالاتحاد محاضرة تثقيفية للحكام عبر الاتصال الهاتفي، ألقاها المستشار التحكيمي الدولي الإماراتي، علي بوجسيم، بمشاركة 212 حكمًا عربيًا، ويأتي ذلك ضمن برامج الاتحاد العربي لكرة القدم التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره للحكم الدولي السابق ومستشار التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم علي بوجسيم على المحاضرة التثقيفية التي ألقاها مشكورًا على 212 حكمًا عربيًا، والتي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم”، مبينًا أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد.

كما شكر الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد غانم أحمد غانم وعضو اللجنة مدير دائرة التحكيم خليل جلال على تنظيم هذه المحاضرة الهادفة، وكذلك الشكر لكل الحكام العرب الذين شاركوا في هذا البرنامج.

الاتحاد العربي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن برامجه التطويرية.. الاتحاد العربي ينظم محاضرة عن بعد لـ 212 حكمًا
سبق

نظمت لجنة الحكام بالاتحاد محاضرة تثقيفية للحكام عبر الاتصال الهاتفي، ألقاها المستشار التحكيمي الدولي الإماراتي، علي بوجسيم، بمشاركة 212 حكمًا عربيًا، ويأتي ذلك ضمن برامج الاتحاد العربي لكرة القدم التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره للحكم الدولي السابق ومستشار التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم علي بوجسيم على المحاضرة التثقيفية التي ألقاها مشكورًا على 212 حكمًا عربيًا، والتي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم”، مبينًا أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد.

كما شكر الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد غانم أحمد غانم وعضو اللجنة مدير دائرة التحكيم خليل جلال على تنظيم هذه المحاضرة الهادفة، وكذلك الشكر لكل الحكام العرب الذين شاركوا في هذا البرنامج.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
11:20 PM

ضمن برامجه التطويرية.. الاتحاد العربي ينظم محاضرة عن بعد لـ 212 حكمًا

ألقاها المستشار التحكيمي الدولي "بوجسيم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت لجنة الحكام بالاتحاد محاضرة تثقيفية للحكام عبر الاتصال الهاتفي، ألقاها المستشار التحكيمي الدولي الإماراتي، علي بوجسيم، بمشاركة 212 حكمًا عربيًا، ويأتي ذلك ضمن برامج الاتحاد العربي لكرة القدم التطويرية التنويرية المعدة خلال الفترة الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي شكره وتقديره للحكم الدولي السابق ومستشار التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم علي بوجسيم على المحاضرة التثقيفية التي ألقاها مشكورًا على 212 حكمًا عربيًا، والتي تأتي لتنوير الحكم العربي وتثقيفه في مجال التحكيم”، مبينًا أن هذه المحاضرة تأتي ضمن برامج الاتحاد العربي التطويرية التنويرية التي أعدتها لجانه المختلفة لتنفيذها خلال الفترة الحالية بمتابعة واهتمام من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد.

كما شكر الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد غانم أحمد غانم وعضو اللجنة مدير دائرة التحكيم خليل جلال على تنظيم هذه المحاضرة الهادفة، وكذلك الشكر لكل الحكام العرب الذين شاركوا في هذا البرنامج.

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