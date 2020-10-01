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"الحقيل": نسعى لأن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن

قال: نسعى لنمو المعروض والقطاع يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً

قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، اليوم: إن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، موضحاً أن المملكة تسعى لرفع نمو المعروض من الوحدات سنوياً بأكثر من 2%.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نسعى أن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن، و"التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد".

وتابع: قطاع الإسكان من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد.

وكشف "الحقيل" أنه تم تقديم أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات، مبيناً أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعراً ثابتاً للفائدة.

وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحقيل": نسعى لأن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن
سبق

قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، اليوم: إن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، موضحاً أن المملكة تسعى لرفع نمو المعروض من الوحدات سنوياً بأكثر من 2%.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نسعى أن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن، و"التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد".

وتابع: قطاع الإسكان من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد.

وكشف "الحقيل" أنه تم تقديم أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات، مبيناً أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعراً ثابتاً للفائدة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
02:30 PM

"الحقيل": نسعى لأن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن

قال: نسعى لنمو المعروض والقطاع يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، اليوم: إن قطاع الإسكان يساعد في نمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، موضحاً أن المملكة تسعى لرفع نمو المعروض من الوحدات سنوياً بأكثر من 2%.

وأضاف في تصريحات له اليوم: نسعى أن نكون ضمن أعلى دول G20 في نسبة تملك المواطنين للسكن، و"التمويل العقاري السكني أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد".

وتابع: قطاع الإسكان من أهم برامج رؤية المملكة لتأثيره على نمو الاقتصاد.

وكشف "الحقيل" أنه تم تقديم أكثر من 340 ألف تمويل عقاري مدعوم خلال 3 سنوات، مبيناً أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقدم سعراً ثابتاً للفائدة.

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