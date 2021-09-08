نائب أمير الرياض يثمّن دور "جمعية شراكة" في المجتمع

تهدف إلى تحسين بيئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم ودعمهم

تشرّفت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة)، بزيارة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، حيث قدمت الجمعية برئاسة اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة نبذة عن رسالة الجمعية ورؤيتها الرامية إلى تحسين بيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين هذه الفئات ودعمهم من خلال إشراكهم في المجتمع بما يحقق الاندماج الكامل، واستعراض أهم أهداف وبرامج الجمعية التي حققّتها منذ انطلاقتها.

واستمع رئيس مجلس الإدارة والأعضاء لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن، فيما يتعلق بخدمة فئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة مثمّناً الدور الذي تقوم به الجمعية وجهودها لخدمة هذه الفئة المهمة في المجتمع.