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"ليلة العقوبات الأمريكية" تطال 12 كياناً وشخصاً يرتبطون بنظام إيران النووي

تجميد أي من أصولهم داخل الولايات المتحدة وحرمانهم من الوصول للنظام المالي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ"تيسا".

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن هذه الكيانات التي تم الإعلان عنها أمس، تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل وشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيتم حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجهم على الإنترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل.

ونقل البيان، إدانة الولايات المتحدة بشدة لتوسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة ومطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ليلة العقوبات الأمريكية" تطال 12 كياناً وشخصاً يرتبطون بنظام إيران النووي
سبق

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ"تيسا".

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن هذه الكيانات التي تم الإعلان عنها أمس، تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل وشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيتم حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجهم على الإنترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل.

ونقل البيان، إدانة الولايات المتحدة بشدة لتوسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة ومطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
07:38 PM

"ليلة العقوبات الأمريكية" تطال 12 كياناً وشخصاً يرتبطون بنظام إيران النووي

تجميد أي من أصولهم داخل الولايات المتحدة وحرمانهم من الوصول للنظام المالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عقوبات على 12 كياناً وأشخاصاً في إيران وبلجيكا والصين ارتبطت أسماؤهم بالأنشطة الحساسة للانتشار النووي لشركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية المعروفة بـ"تيسا".

وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أن هذه الكيانات التي تم الإعلان عنها أمس، تهدف إلى نشر أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة تسليم أسلحة الدمار الشامل وشركائها، بالإضافة إلى تجميد أي من أصولها داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، سيتم حرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإدراجهم على الإنترنت بوصفهم موزعين لأسلحة الدمار الشامل.

ونقل البيان، إدانة الولايات المتحدة بشدة لتوسع إيران الأخير في الأنشطة النووية الحساسة ومطالبتها بالتوقف عن ابتزاز المجتمع الدولي.

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