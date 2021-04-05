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"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

دعت للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة على 19992 أو خدمة العملاء على "تويتر"

طالب الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بضرورة التأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقة البنكية حال استلامها من البريد.

وقال "الحساب‏" عبر حسابه في تويتر: "قبل أن تستخدم بطاقتك البنكية التي استلمتها بالبريد السعودي تأكد من صحة ومصدر البيانات التي في رسالة الاستلام".

وأضاف: "بلِّغ عن أي رسائل مشبوهة على الرقم المجاني 19992، أو حساب خدمة العملاء على تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية
سبق

طالب الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بضرورة التأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقة البنكية حال استلامها من البريد.

وقال "الحساب‏" عبر حسابه في تويتر: "قبل أن تستخدم بطاقتك البنكية التي استلمتها بالبريد السعودي تأكد من صحة ومصدر البيانات التي في رسالة الاستلام".

وأضاف: "بلِّغ عن أي رسائل مشبوهة على الرقم المجاني 19992، أو حساب خدمة العملاء على تويتر".

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:40 PM

"التوعية المصرفية" تطالب بالتأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقات البنكية البريدية

دعت للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة على 19992 أو خدمة العملاء على "تويتر"

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
923

طالب الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بضرورة التأكد من صحة ومصدر بيانات البطاقة البنكية حال استلامها من البريد.

وقال "الحساب‏" عبر حسابه في تويتر: "قبل أن تستخدم بطاقتك البنكية التي استلمتها بالبريد السعودي تأكد من صحة ومصدر البيانات التي في رسالة الاستلام".

وأضاف: "بلِّغ عن أي رسائل مشبوهة على الرقم المجاني 19992، أو حساب خدمة العملاء على تويتر".

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