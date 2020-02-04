النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدينة الإعلامية".. تحدٍّ مُلح تجاوبت معه السعودية.. ووجهة إبداعية تضاف لقواها الناعمة

تتسع لأكثر من 1000 منشأة.. وتتيح الانفتاح اللغوي على العالم

في إطار خططها الطموحة والواعدة لتحديث هياكل الدولة، وفي واحدة من مشاريعها العملاقة، التي أطلقتها في السنوات الأخيرة انطلاقاً من "رؤية 2030"، وضعت الحكومة السعودية اللبنة الأولى لإنشاء مشروع المدينة الإعلامية، الذي يتسع لأكثر من ألف منشأة، والذي وقع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية؛ للانطلاق في تشييده.

والمشروع بحجمه وإمكاناته يعد المعادل الإعلامي لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وديني في العالم، كما يشكل ولتلك الاعتبارات واحداً من التحديات التي استجابت لها المملكة؛ لاستكمال أدوارها التأثيرية وقواها الناعمة في المنطقة والعالم.

وتحقيقاً لضرورة أن يعبر مشروع المدينة الإعلامية عن ثقل المملكة ومكانتها، فقد روعي في تخطيطه أن يشمل كل المجالات، التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الإعلام حالياً ومستقبلاً، وبناء عليه سيوفر المشروع كل الأدوات والوسائل المطلوبة لتلك الصناعة على مستويات النشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزّز وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، بما يجعل من المشروع وجهة متميزة عالمياً تليق بمكانة السعودية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن المدينة الإعلامية لن تكون وجهة مميزة فحسب، بل وجهة إبداعية تبعث على الإبداع وتوفر إمكاناته للراغبين على مستوى العالم؛ إذ إنها ستتأسس بناءً على معايير تتيح الانفتاح اللغوي والثقافي على العالم بإتاحتها العمل بعدة لغات، كما ستوفر إمكانات تقنية تجعلها مركزاً ريادياً في العالم، وبذلك تكون المدينة الإعلامية قد حققت في مكوناتها ومعطياتها الإعلامية ما يجعلها جديرة بأن تصبح واجهة مميزة في التعبير عن السعودية، وتجسيداً خلاقاً لتجاوب السعودية للتحدي الذي كان مفروضاً عليها بإنشاء صرح إعلامي يتوازى مع ثقلها وإمكاناتها الاستراتيجية المتنوعة.

ورغم كفاية السبب السابق بالنسبة للسعودية للمضي قدماً في إنشاء هذا المشروع العملاق، فإن هناك سبباً حيوياً آخر يدعوها لتشييده، يتمثل في استثمار الإمكانات المتوفرة لديها في تعزيز مصادر قوتها، فكما أوضح وزير الثقافة فإن السعوديين يعدون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية، ويشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40 في المائة من مستخدمي "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسجل موقع "يوتيوب" مشاهدات مرتفعة جداً في المملكة، وتعد السعودية من أكبر الأسواق العالمية لـتطبيق "سناب شات"، ومن الطبيعي الاستفادة من هذه الإمكانات، وتوفير مجال لممارستها إبداعياً، وهذا ما يوفره مشروع المدينة الإعلامية.

المدينة الإعلامية وزير الثقافة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المدينة الإعلامية".. تحدٍّ مُلح تجاوبت معه السعودية.. ووجهة إبداعية تضاف لقواها الناعمة
سبق

في إطار خططها الطموحة والواعدة لتحديث هياكل الدولة، وفي واحدة من مشاريعها العملاقة، التي أطلقتها في السنوات الأخيرة انطلاقاً من "رؤية 2030"، وضعت الحكومة السعودية اللبنة الأولى لإنشاء مشروع المدينة الإعلامية، الذي يتسع لأكثر من ألف منشأة، والذي وقع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية؛ للانطلاق في تشييده.

والمشروع بحجمه وإمكاناته يعد المعادل الإعلامي لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وديني في العالم، كما يشكل ولتلك الاعتبارات واحداً من التحديات التي استجابت لها المملكة؛ لاستكمال أدوارها التأثيرية وقواها الناعمة في المنطقة والعالم.

وتحقيقاً لضرورة أن يعبر مشروع المدينة الإعلامية عن ثقل المملكة ومكانتها، فقد روعي في تخطيطه أن يشمل كل المجالات، التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الإعلام حالياً ومستقبلاً، وبناء عليه سيوفر المشروع كل الأدوات والوسائل المطلوبة لتلك الصناعة على مستويات النشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزّز وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، بما يجعل من المشروع وجهة متميزة عالمياً تليق بمكانة السعودية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن المدينة الإعلامية لن تكون وجهة مميزة فحسب، بل وجهة إبداعية تبعث على الإبداع وتوفر إمكاناته للراغبين على مستوى العالم؛ إذ إنها ستتأسس بناءً على معايير تتيح الانفتاح اللغوي والثقافي على العالم بإتاحتها العمل بعدة لغات، كما ستوفر إمكانات تقنية تجعلها مركزاً ريادياً في العالم، وبذلك تكون المدينة الإعلامية قد حققت في مكوناتها ومعطياتها الإعلامية ما يجعلها جديرة بأن تصبح واجهة مميزة في التعبير عن السعودية، وتجسيداً خلاقاً لتجاوب السعودية للتحدي الذي كان مفروضاً عليها بإنشاء صرح إعلامي يتوازى مع ثقلها وإمكاناتها الاستراتيجية المتنوعة.

ورغم كفاية السبب السابق بالنسبة للسعودية للمضي قدماً في إنشاء هذا المشروع العملاق، فإن هناك سبباً حيوياً آخر يدعوها لتشييده، يتمثل في استثمار الإمكانات المتوفرة لديها في تعزيز مصادر قوتها، فكما أوضح وزير الثقافة فإن السعوديين يعدون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية، ويشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40 في المائة من مستخدمي "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسجل موقع "يوتيوب" مشاهدات مرتفعة جداً في المملكة، وتعد السعودية من أكبر الأسواق العالمية لـتطبيق "سناب شات"، ومن الطبيعي الاستفادة من هذه الإمكانات، وتوفير مجال لممارستها إبداعياً، وهذا ما يوفره مشروع المدينة الإعلامية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
04:36 PM

"المدينة الإعلامية".. تحدٍّ مُلح تجاوبت معه السعودية.. ووجهة إبداعية تضاف لقواها الناعمة

تتسع لأكثر من 1000 منشأة.. وتتيح الانفتاح اللغوي على العالم

A A A
محمد صبح - الرياض
2
948

في إطار خططها الطموحة والواعدة لتحديث هياكل الدولة، وفي واحدة من مشاريعها العملاقة، التي أطلقتها في السنوات الأخيرة انطلاقاً من "رؤية 2030"، وضعت الحكومة السعودية اللبنة الأولى لإنشاء مشروع المدينة الإعلامية، الذي يتسع لأكثر من ألف منشأة، والذي وقع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية؛ للانطلاق في تشييده.

والمشروع بحجمه وإمكاناته يعد المعادل الإعلامي لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي وديني في العالم، كما يشكل ولتلك الاعتبارات واحداً من التحديات التي استجابت لها المملكة؛ لاستكمال أدوارها التأثيرية وقواها الناعمة في المنطقة والعالم.

وتحقيقاً لضرورة أن يعبر مشروع المدينة الإعلامية عن ثقل المملكة ومكانتها، فقد روعي في تخطيطه أن يشمل كل المجالات، التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الإعلام حالياً ومستقبلاً، وبناء عليه سيوفر المشروع كل الأدوات والوسائل المطلوبة لتلك الصناعة على مستويات النشر والبودكاست والأفلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلان الرقمي والتعليم الرقمي والواقع المعزّز وتطوير المحتوى، والتصوير والتصميم والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات والمحطات التلفزيونية، بما يجعل من المشروع وجهة متميزة عالمياً تليق بمكانة السعودية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن المدينة الإعلامية لن تكون وجهة مميزة فحسب، بل وجهة إبداعية تبعث على الإبداع وتوفر إمكاناته للراغبين على مستوى العالم؛ إذ إنها ستتأسس بناءً على معايير تتيح الانفتاح اللغوي والثقافي على العالم بإتاحتها العمل بعدة لغات، كما ستوفر إمكانات تقنية تجعلها مركزاً ريادياً في العالم، وبذلك تكون المدينة الإعلامية قد حققت في مكوناتها ومعطياتها الإعلامية ما يجعلها جديرة بأن تصبح واجهة مميزة في التعبير عن السعودية، وتجسيداً خلاقاً لتجاوب السعودية للتحدي الذي كان مفروضاً عليها بإنشاء صرح إعلامي يتوازى مع ثقلها وإمكاناتها الاستراتيجية المتنوعة.

ورغم كفاية السبب السابق بالنسبة للسعودية للمضي قدماً في إنشاء هذا المشروع العملاق، فإن هناك سبباً حيوياً آخر يدعوها لتشييده، يتمثل في استثمار الإمكانات المتوفرة لديها في تعزيز مصادر قوتها، فكما أوضح وزير الثقافة فإن السعوديين يعدون من أكبر المستهلكين للمنصات الإعلامية الرقمية، ويشكل السعوديون وحدهم أكثر من 40 في المائة من مستخدمي "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يسجل موقع "يوتيوب" مشاهدات مرتفعة جداً في المملكة، وتعد السعودية من أكبر الأسواق العالمية لـتطبيق "سناب شات"، ومن الطبيعي الاستفادة من هذه الإمكانات، وتوفير مجال لممارستها إبداعياً، وهذا ما يوفره مشروع المدينة الإعلامية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,309
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,875
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,453

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة