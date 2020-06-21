"المقبل": الإجراءات الاحترازية والوقائية للمملكة في مواجهة جائحة كورونا متميزة

بمتابعة مباشرة من ولي العهد ما يؤكد حرص القيادة على سلامة المواطنين والمقيمين

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد، أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله - ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرشيدة في مواجهة جائحة كورونا سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي.

وثمّن المهندس عبدالله المقبل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة كورونا منذ بدايات الفيروس وحتى عودة الحياة إلى طبيعتها والتي أسهمت - ولله الحمد- بشكل كبير في الحد من انتشاره والتعامل معه وفق خطة منهجية صحية متميزة، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – حققت نتائجها ولله الحمد والفضل.

وأردف المهندس المقبل قائلاً إنه من خلال الإحصائيات العالمية حققت بلادنا قفزات كبيرة في التعامل مع الجائحة في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من إمكانات طبية في تأكيد للجميع حرص القيادة الحكيمة على سلامة المواطن ومن يقيم على أرض هذه البلاد المباركة.

وأضاف: يحق لبلادنا أن تفخر بأبنائها رجال الأمن الذين أظهروا قدرات عالية في التعامل مع الأزمات وتحقيق الاستقرار الأمني، إضافة إلى الإنجازات الرائعة من الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية وكل العاملين في القطاعات والذين أظهروا تعاونًا كبيرًا في تحقيق السلامة الصحية للجميع.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله القدير أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم على الجميع الصحة والعافية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.