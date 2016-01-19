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الرياض.. الرئيس الكوري يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

استعرضا أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك

استقبل الرئيس مون جيه إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في مقر إقامته في العاصمة الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشهد الاستقبال بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دول المجلس وكوريا وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم الرقمي.

وأكّد "الحجرف"؛ أهمية وعمق العلاقات الخليجية - الكورية، والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس .

حضر الاستقبال رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. الرئيس الكوري يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون
سبق

استقبل الرئيس مون جيه إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في مقر إقامته في العاصمة الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشهد الاستقبال بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دول المجلس وكوريا وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم الرقمي.

وأكّد "الحجرف"؛ أهمية وعمق العلاقات الخليجية - الكورية، والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس .

حضر الاستقبال رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
01:20 PM

الرياض.. الرئيس الكوري يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

استعرضا أوجه العلاقات الثنائية وفرص التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس مون جيه إن؛ رئيس جمهورية كوريا، اليوم، في مقر إقامته في العاصمة الرياض، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وشهد الاستقبال بحث آخر المستجدات على الساحة الدولية، وتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين دول المجلس وكوريا وفرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة الدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم الرقمي.

وأكّد "الحجرف"؛ أهمية وعمق العلاقات الخليجية - الكورية، والحرص على تطويرها واغتنام الفرص المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس .

حضر الاستقبال رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

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