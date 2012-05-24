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"الصحة": تسجيل 1157 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 987 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 1,512 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 537,531 حالة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 557619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1654 حالة وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1481 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 537531 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1,512 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 557619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1654 حالة وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1481 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 537531 حالة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:36 PM

الإمارات: 1,512 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين يصل إلى 537,531 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 الماضية 1512 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 557619 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1654 حالة وفاة.
وأشارت إلى شفاء 1481 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 537531 حالة.

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