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مستنقع وقرد في محيط مستشفى القنفذة العام.. والأهالي يشتكون

"الصحة" تؤكد تواصلها مع الأطراف المعنية للمعالجات التصحيحية

تذمّر عدد من مراجعي مستشفى القنفذة العام، من وجود "قرد" على المدخل الرئيس للمستشفى.

وتعجّب المراجعون عن غياب مسؤولي المستشفى، مع علمهم ربما بوجود هذا القرد، ومدى تأثيره على المنومين والمراجعين، خصوصًا أنه ناقل سريع لأكثر الأمراض الخطرة على صحة الإنسان.

وطالبوا صحة القنفذة ومدير المستشفى بشكل خاص، بالتدخل وإبعاد القرد؛ لما يشكّله من خطر كبير على الصحة العامة.

من جانب آخر اشتكى عدد من أهالي المرضى والمراجعين لمستشفى القنفذة العام، من مستنقع تكوّن بالقرب من المستشفى، والذي خلّفته مياه الأمطار؛ حيث يشكل خطرًا على المرضى المنومين، ويساعد على نمو نباتات عشوائية؛ مما يجعل المكان بيئة حاضنة لتكاثر البعوض والحشرات، دون اكتراث من إدارة المستشفى، التي لم تحرك ساكًنا، ولا صحة البيئة ببلدية مدينة القنفذة تنبهت لذلك.

وأبدى أهالي المرضى المنومين تخوّفهم من انتشار البعوض بالمستشفى؛ مما يصيب المرضى بأمراض ينقلها البعوض، ومنها الملاريا وحمى الضنك، محملين المسؤولين بصحة القنفذة مسؤولية ذلك، وخصوصًا المستنقعات المجاورة لأقسام تنويم المرضى، مطالبين بالوقت نفسه المعنيين بالأمر بردم المستنقع، قبل أن تتكاثر الحشرات والبعوض، وتنتشر بالمنازل بالحي، وكذلك بالمدارس وبالمدينة بكاملها.

وقال الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ردًّا على استفسارات صحيفة "سبق": إن مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة، باشرت بالفعل الملاحظات بشأن محيط مبنى ومداخل مستشفى القنفذة العام، والتحقّق من مسبباتها والتواصل مع الأطراف المعنية للمعالجات التصحيحية والوقائية، في إطار الاهتمام بمطالبات المواطنين.

مستشفى القنفذة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستنقع وقرد في محيط مستشفى القنفذة العام.. والأهالي يشتكون
سبق

تذمّر عدد من مراجعي مستشفى القنفذة العام، من وجود "قرد" على المدخل الرئيس للمستشفى.

وتعجّب المراجعون عن غياب مسؤولي المستشفى، مع علمهم ربما بوجود هذا القرد، ومدى تأثيره على المنومين والمراجعين، خصوصًا أنه ناقل سريع لأكثر الأمراض الخطرة على صحة الإنسان.

وطالبوا صحة القنفذة ومدير المستشفى بشكل خاص، بالتدخل وإبعاد القرد؛ لما يشكّله من خطر كبير على الصحة العامة.

من جانب آخر اشتكى عدد من أهالي المرضى والمراجعين لمستشفى القنفذة العام، من مستنقع تكوّن بالقرب من المستشفى، والذي خلّفته مياه الأمطار؛ حيث يشكل خطرًا على المرضى المنومين، ويساعد على نمو نباتات عشوائية؛ مما يجعل المكان بيئة حاضنة لتكاثر البعوض والحشرات، دون اكتراث من إدارة المستشفى، التي لم تحرك ساكًنا، ولا صحة البيئة ببلدية مدينة القنفذة تنبهت لذلك.

وأبدى أهالي المرضى المنومين تخوّفهم من انتشار البعوض بالمستشفى؛ مما يصيب المرضى بأمراض ينقلها البعوض، ومنها الملاريا وحمى الضنك، محملين المسؤولين بصحة القنفذة مسؤولية ذلك، وخصوصًا المستنقعات المجاورة لأقسام تنويم المرضى، مطالبين بالوقت نفسه المعنيين بالأمر بردم المستنقع، قبل أن تتكاثر الحشرات والبعوض، وتنتشر بالمنازل بالحي، وكذلك بالمدارس وبالمدينة بكاملها.

وقال الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ردًّا على استفسارات صحيفة "سبق": إن مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة، باشرت بالفعل الملاحظات بشأن محيط مبنى ومداخل مستشفى القنفذة العام، والتحقّق من مسبباتها والتواصل مع الأطراف المعنية للمعالجات التصحيحية والوقائية، في إطار الاهتمام بمطالبات المواطنين.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:32 PM

مستنقع وقرد في محيط مستشفى القنفذة العام.. والأهالي يشتكون

"الصحة" تؤكد تواصلها مع الأطراف المعنية للمعالجات التصحيحية

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علي السحاري - القنفذة
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9,617

تذمّر عدد من مراجعي مستشفى القنفذة العام، من وجود "قرد" على المدخل الرئيس للمستشفى.

وتعجّب المراجعون عن غياب مسؤولي المستشفى، مع علمهم ربما بوجود هذا القرد، ومدى تأثيره على المنومين والمراجعين، خصوصًا أنه ناقل سريع لأكثر الأمراض الخطرة على صحة الإنسان.

وطالبوا صحة القنفذة ومدير المستشفى بشكل خاص، بالتدخل وإبعاد القرد؛ لما يشكّله من خطر كبير على الصحة العامة.

من جانب آخر اشتكى عدد من أهالي المرضى والمراجعين لمستشفى القنفذة العام، من مستنقع تكوّن بالقرب من المستشفى، والذي خلّفته مياه الأمطار؛ حيث يشكل خطرًا على المرضى المنومين، ويساعد على نمو نباتات عشوائية؛ مما يجعل المكان بيئة حاضنة لتكاثر البعوض والحشرات، دون اكتراث من إدارة المستشفى، التي لم تحرك ساكًنا، ولا صحة البيئة ببلدية مدينة القنفذة تنبهت لذلك.

وأبدى أهالي المرضى المنومين تخوّفهم من انتشار البعوض بالمستشفى؛ مما يصيب المرضى بأمراض ينقلها البعوض، ومنها الملاريا وحمى الضنك، محملين المسؤولين بصحة القنفذة مسؤولية ذلك، وخصوصًا المستنقعات المجاورة لأقسام تنويم المرضى، مطالبين بالوقت نفسه المعنيين بالأمر بردم المستنقع، قبل أن تتكاثر الحشرات والبعوض، وتنتشر بالمنازل بالحي، وكذلك بالمدارس وبالمدينة بكاملها.

وقال الناطق الإعلامي لصحة القنفذة إبراهيم المتحمي، ردًّا على استفسارات صحيفة "سبق": إن مديرية الشؤون الصحية بالقنفذة، باشرت بالفعل الملاحظات بشأن محيط مبنى ومداخل مستشفى القنفذة العام، والتحقّق من مسبباتها والتواصل مع الأطراف المعنية للمعالجات التصحيحية والوقائية، في إطار الاهتمام بمطالبات المواطنين.

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