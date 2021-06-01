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مدير هيئة نجران يلتقي رئيس النيابة العامة ومدير الشرطة بمحافظة شرورة‎

لبحث سبل التعاون وتعزيز جانب الشراكة ودعم العمل الميداني

الْتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، رئيس النيابة العامة بمحافظة شرورة الشيخ فهد السبيعي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز جانب الشراكة بينها، والقيام بدور الجهتين في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

وتأتي الزيارة في إطار دعم وتعزيز العمل الميداني المشترك بين الجهتين؛ وفق ما تحققه تطلعات قيادتنا الرشيدة ويواكب رؤية الخير والنماء رؤية 2030.

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مدير هيئة نجران يلتقي رئيس النيابة العامة ومدير الشرطة بمحافظة شرورة‎
سبق

الْتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، رئيس النيابة العامة بمحافظة شرورة الشيخ فهد السبيعي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز جانب الشراكة بينها، والقيام بدور الجهتين في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

وتأتي الزيارة في إطار دعم وتعزيز العمل الميداني المشترك بين الجهتين؛ وفق ما تحققه تطلعات قيادتنا الرشيدة ويواكب رؤية الخير والنماء رؤية 2030.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:42 AM

مدير هيئة نجران يلتقي رئيس النيابة العامة ومدير الشرطة بمحافظة شرورة‎

لبحث سبل التعاون وتعزيز جانب الشراكة ودعم العمل الميداني

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بندر آل فطيح - نجران
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1,082

الْتقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، رئيس النيابة العامة بمحافظة شرورة الشيخ فهد السبيعي، ومدير شرطة المحافظة المقدم عبدالرحمن بن عايض الأسمري.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنيابة العامة والشرطة، وتعزيز جانب الشراكة بينها، والقيام بدور الجهتين في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة؛ بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

وتأتي الزيارة في إطار دعم وتعزيز العمل الميداني المشترك بين الجهتين؛ وفق ما تحققه تطلعات قيادتنا الرشيدة ويواكب رؤية الخير والنماء رؤية 2030.

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