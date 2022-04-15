البنيان: المبادرات تجسِّد عناية القيادة بالقطاع الخاص ومتانة بيئة الأعمال السعودية

أكد أنها امتدادٌ لنهج القيادة الحكيمة ورؤيتها الاستراتيجية

رفع يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي، خالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على أمره الكريم بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية، تنوعت بين دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص لتوفير سيولة نقدية، تُسهم في مواصلة أنشطة القطاع الخاص، وتمكِّنه من تعزيز الجهود الوطنية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودعم جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمساهمة في حماية وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد البنيان أن العناية البالغة التي توليها الحكومة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، للقطاع الخاص ليست وليدة اليوم؛ بل هي امتداد لنهج القيادة الحكيمة، ورؤيتها الاستراتيجية لدور القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أساسًا في الاقتصاد والتنمية.

وأضاف: "مرة أخرى تؤكد قيادة المملكة العربية السعودية لجميع المستثمرين حول العالم أن السعودية بيئة أعمال جاذبة وواعدة، وتحظى باهتمام كبير، حتى في المراحل الحرجة. وهذا ما يمثله الإعلان اليوم عن مبادرات إضافية عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، التي منها تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 % على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية لمدة شهرين قابلين للتمديد، إلى جانب بقية بنود المبادرات الإضافية، التي تضاف إلى ما سبقها من مبادرات، تبلغ قيمتها قرابة 130 مليار ريال".

وأوضح البنيان أن الأمر الكريم بالتفعيل السريع، وإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51 %) من رأس مالها بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات، وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية، سيزيد من فرص تنمية المحتوى المحلي، ويُسهم في تسريع جهود التوطين.

وأضاف: "تواصل سابك التزامها وجهودها لدعم وتمكين رؤية 2030 عبر العديد من المسارات. ويبرز في هذا الجانب دور مبادرتنا الوطنية نساند™ في دعم المحتوى المحلي؛ إذ حققت في عام 2019م تقدُّمًا من خلال تأهيل 40 رائدًا من رواد الأعمال للاستثمار في السوق السعودية، والإعلان عن سلسلة من المشاريع التي تسهم بنحو 6.1 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير 3149 فرصة وظيفية، ومبادرة التميز التشغيلي، وإحلال الواردات، وتعزيز جهود توظيف المرأة في القطاع الصناعي. وستكثف (سابك) دورها المحوري لتحويل الرؤية الوطنية الطموحة إلى واقع ملموس، مستثمرة منظومة أعمالها حول العالم، وريادتها في مجالاتها الصناعية، وإنجازاتها التقنية والابتكارية".

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة سابك تصريحه مثمنًا للقيادة الحكيمة تنوُّع وتتابُع المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، والتميُّز الحكومي في التعامل مع هذه الجائحة العالمية، ومنح الأولوية المطلقة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية. حاثًّا الجميع على تحمُّل المسؤولية المجتمعية والوطنية، والتقيد بالتعليمات الحكومية. سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بالعون والسداد، وأن يديم على الوطن الأمن والصحة والسلامة والازدهار.