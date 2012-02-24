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"البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر"

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر عن معلومة بشأن اللاعب البرازيلي "بيتروس" أثناء مفاوضات النادي لضمه.

وقال "البريكي" في تغريدة: "هل تعلم.. كان الاختلاف بين عرض النصر وطلب ساوباولو 500 ألف دولار، وأثناء التفاوض عرض النجم الكبير "بيتروس" دفع المبلغ من حسابه؛ لإتمام الصفقة، وبالنهاية رضخ النادي البرازيلي وخفض المبلغ".

وقاد "بيتروس" فريقه لهزيمة "الهلال" مساء أمس في الديربي في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون رد.

وأثار اللاعب الكثير من الجدل أثناء المباراة، حيث نجح في استفزاز لاعبي "الهلال"، وخروجهم عن تركيزهم في المباراة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" تدوينة قال فيها: إن ملعب مرسول بارك بات اسمه الجديد مرسول بيتروس، في إشارة لما فعله في مباراة أمس.

نادي النصر اللاعب البرازيلي بيتروس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر"
سبق

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر عن معلومة بشأن اللاعب البرازيلي "بيتروس" أثناء مفاوضات النادي لضمه.

وقال "البريكي" في تغريدة: "هل تعلم.. كان الاختلاف بين عرض النصر وطلب ساوباولو 500 ألف دولار، وأثناء التفاوض عرض النجم الكبير "بيتروس" دفع المبلغ من حسابه؛ لإتمام الصفقة، وبالنهاية رضخ النادي البرازيلي وخفض المبلغ".

وقاد "بيتروس" فريقه لهزيمة "الهلال" مساء أمس في الديربي في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون رد.

وأثار اللاعب الكثير من الجدل أثناء المباراة، حيث نجح في استفزاز لاعبي "الهلال"، وخروجهم عن تركيزهم في المباراة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" تدوينة قال فيها: إن ملعب مرسول بارك بات اسمه الجديد مرسول بيتروس، في إشارة لما فعله في مباراة أمس.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
03:41 PM

"البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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2,842

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر عن معلومة بشأن اللاعب البرازيلي "بيتروس" أثناء مفاوضات النادي لضمه.

وقال "البريكي" في تغريدة: "هل تعلم.. كان الاختلاف بين عرض النصر وطلب ساوباولو 500 ألف دولار، وأثناء التفاوض عرض النجم الكبير "بيتروس" دفع المبلغ من حسابه؛ لإتمام الصفقة، وبالنهاية رضخ النادي البرازيلي وخفض المبلغ".

وقاد "بيتروس" فريقه لهزيمة "الهلال" مساء أمس في الديربي في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون رد.

وأثار اللاعب الكثير من الجدل أثناء المباراة، حيث نجح في استفزاز لاعبي "الهلال"، وخروجهم عن تركيزهم في المباراة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" تدوينة قال فيها: إن ملعب مرسول بارك بات اسمه الجديد مرسول بيتروس، في إشارة لما فعله في مباراة أمس.

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