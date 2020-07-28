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"الصحة العالمية" تحذر من الاستكانة في مكافحة "كورونا" خلال الصيف

"هاريس" أشارت إلى أن العدوى تنتشر عبر موجة واحدة وليس موجات

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء) من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف، أن عدوى فيروس كورونا لا تنتشر في شكل موجات، سوف تتفاوت علوًا وانخفاضًا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعًا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف".

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية" تحذر من الاستكانة في مكافحة "كورونا" خلال الصيف
سبق

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء) من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف، أن عدوى فيروس كورونا لا تنتشر في شكل موجات، سوف تتفاوت علوًا وانخفاضًا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعًا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف".

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:17 PM

"الصحة العالمية" تحذر من الاستكانة في مكافحة "كورونا" خلال الصيف

"هاريس" أشارت إلى أن العدوى تنتشر عبر موجة واحدة وليس موجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء) من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف، أن عدوى فيروس كورونا لا تنتشر في شكل موجات، سوف تتفاوت علوًا وانخفاضًا بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف، وفقاً لـ"رويترز".

وقالت "هاريس": "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم، ما ينبغي أن نفهمه جميعًا أن هذا فيروس جديد، وسلوك هذا الفيروس مختلف".

ودعت إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.

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