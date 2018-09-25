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851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق

حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غدًا، موعدًا لبدء التقديم في 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس"، طرحتها الجامعة للعام الجامعي الحالي 1443هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa.

واشترطت الجامعة للقبول الذي يستمر أسبوعين؛ أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه، وإرفاقها بنظام التوظيف.

وتتضمن الشروط: أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق في درجة البكالوريوس، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بنظام الانتظام وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

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851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام
سبق

حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غدًا، موعدًا لبدء التقديم في 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس"، طرحتها الجامعة للعام الجامعي الحالي 1443هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa.

واشترطت الجامعة للقبول الذي يستمر أسبوعين؛ أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه، وإرفاقها بنظام التوظيف.

وتتضمن الشروط: أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق في درجة البكالوريوس، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بنظام الانتظام وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
05:19 PM

851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام

الشروط تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غدًا، موعدًا لبدء التقديم في 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس"، طرحتها الجامعة للعام الجامعي الحالي 1443هـ، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa.

واشترطت الجامعة للقبول الذي يستمر أسبوعين؛ أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وحاصلًا على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قِبَل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم وإرفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه، وإرفاقها بنظام التوظيف.

وتتضمن الشروط: أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًّا فما فوق في درجة البكالوريوس، وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بنظام الانتظام وإرفاقها في نظام التوظيف، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

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